Барбоза назвал подходящий вариант продолжения карьеры для Дзюбы

Фото: ФК "Акрон"

- Он востребованный футболист в России. Игрок с его характеристиками и с такими кондициями может ещё играть. Статус свободного агента даёт ему время. Он бы многим клубам помог сейчас. Думаю, Дзюба мог бы заиграть в командах из середины таблицы, - передаёт слова Барбозы "Евро-Футбол.Ру"

По мнению Барбозы, подходящим вариантом для Дзюбы мог бы стать клуб из середины турнирной таблицы.Без команды Дзюба остаётся с конца прошлого сезона, когда завершил выступления за "Акрон". В тольяттинском клубе нападающий провёл два сезона и стал лучшим бомбардиром команды. В августе футболисту исполнилось 38 лет.