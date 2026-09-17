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Барбоза назвал подходящий вариант продолжения карьеры для Дзюбы

Паулу Барбоза считает, что Артём Дзюба способен продолжить карьеру в РПЛ, несмотря на отсутствие клуба.
Фото: ФК "Акрон"
По мнению Барбозы, подходящим вариантом для Дзюбы мог бы стать клуб из середины турнирной таблицы.

- Он востребованный футболист в России. Игрок с его характеристиками и с такими кондициями может ещё играть. Статус свободного агента даёт ему время. Он бы многим клубам помог сейчас. Думаю, Дзюба мог бы заиграть в командах из середины таблицы, - передаёт слова Барбозы "Евро-Футбол.Ру".

Без команды Дзюба остаётся с конца прошлого сезона, когда завершил выступления за "Акрон". В тольяттинском клубе нападающий провёл два сезона и стал лучшим бомбардиром команды. В августе футболисту исполнилось 38 лет.

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