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Соболев прокомментировал выездную победу "Зенита"

Александр Соболев поделился впечатлениями от победы "Зенита" над "Балтикой" со счётом 3:2 в девятом туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Соболева, матчи против "Балтики" требуют больших усилий, а на её поле соперничество становится ещё сложнее.

- Действительно, матч был непростой и неплохой. В Калининграде всегда тяжело. В том году в чемпионате сыграли 0:0, в Кубке 1:0 выиграли, там в концовке забили. В принципе, "Балтика" такая крепкая команда, что и дома с ними тяжело. Но на выезде именно здесь еще тяжелее. Была боевая игра, бились и они, и мы. Я думаю, что зрителям понравилось, - сказал Соболев в эфире "Матч ТВ".

Форвард отличился на 16-й минуте, а после перерыва ассистировал Луису Энрике. По итогам встречи нападающего признали лучшим игроком матча. Петербуржцы набрали 18 очков и поднялись на третью строчку РПЛ. 10 октября "Зенит" сыграет в гостях с "Краснодаром".

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