Соболев прокомментировал выездную победу "Зенита"

Фото: ФК "Зенит"

- Действительно, матч был непростой и неплохой. В Калининграде всегда тяжело. В том году в чемпионате сыграли 0:0, в Кубке 1:0 выиграли, там в концовке забили. В принципе, "Балтика" такая крепкая команда, что и дома с ними тяжело. Но на выезде именно здесь еще тяжелее. Была боевая игра, бились и они, и мы. Я думаю, что зрителям понравилось, - сказал Соболев в эфире "Матч ТВ".