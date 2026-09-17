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Владелец "Челси" покидает клуб

Тодд Боэли покидает "Челси" спустя четыре года после приобретения лондонского клуба.
Фото: Getty Images
Дочерние компании Clearlake Capital Group выкупят доли американского бизнесмена и Марка Уолтера и получат полный контроль над клубом.

Боэли, занимавший должность председателя "Челси", попрощался с клубом и поблагодарил сотрудников, футболистов, тренеров и болельщиков. Бизнесмен выразил уверенность, что после его ухода команда сможет продолжить развитие под управлением Clearlake.

- Для меня было честью занимать должность председателя футбольного клуба "Челси". Я хотел бы поблагодарить всех, кто помог обеспечить светлое будущее клуба, - сказал Боэли.

Боэли вошёл в группу инвесторов, купившую "Челси" у Романа Абрамовича в 2022 году.

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