Владелец "Челси" покидает клуб

Тодд Боэли покидает "Челси" спустя четыре года после приобретения лондонского клуба.

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- Для меня было честью занимать должность председателя футбольного клуба "Челси". Я хотел бы поблагодарить всех, кто помог обеспечить светлое будущее клуба, - сказал Боэли.

Дочерние компании Clearlake Capital Group выкупят доли американского бизнесмена и Марка Уолтера и получат полный контроль над клубом.Боэли, занимавший должность председателя "Челси", попрощался с клубом и поблагодарил сотрудников, футболистов, тренеров и болельщиков. Бизнесмен выразил уверенность, что после его ухода команда сможет продолжить развитие под управлением Clearlake.Боэли вошёл в группу инвесторов, купившую "Челси" у Романа Абрамовича в 2022 году.