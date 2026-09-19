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Корнеев ответил, какой клуб РПЛ провел худшую работу в летнее ТО

Бывший спортивный директор "Локомотива" и "Зенита" Игорь Корнеев высказался о работе клубов РПЛ в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Локомотив"
Игорь Корнеев считает, что московский "Локомотив" провел худшее трансферное окно среди всех клубов РПЛ.

"В целом не могу выделить один клуб, который был бы в это трансферное окно лучше остальных. Но худший с большой разницей точно "Локомотив", который в разы был ослаблен в сравнении с предыдущими сезонами", - сказал Корнеев "Чемпионату".

В прошедшее летнее трансферное окно "железнодорожники" подписали Сергея Бабкина из "Крыльев Советов", Николая Титкова из "Балтики", Андрея Мостового из "Зенита", Александра Коваленко из "Сочи", Георгия Джикию из "Антальяспора" и Тимофея Митрова из "Шинника".

В текущем сезоне красно-зеленые лишились Алексея Батракова, Дмитрия Воробьева, Артема Карпукаса, Владислава Сарвели, Артема Тимофеева и Никиты Салтыкова.

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