Корнеев ответил, какой клуб РПЛ провел худшую работу в летнее ТО

"В целом не могу выделить один клуб, который был бы в это трансферное окно лучше остальных. Но худший с большой разницей точно "Локомотив", который в разы был ослаблен в сравнении с предыдущими сезонами", - сказал Корнеев "Чемпионату".
В прошедшее летнее трансферное окно "железнодорожники" подписали Сергея Бабкина из "Крыльев Советов", Николая Титкова из "Балтики", Андрея Мостового из "Зенита", Александра Коваленко из "Сочи", Георгия Джикию из "Антальяспора" и Тимофея Митрова из "Шинника".
В текущем сезоне красно-зеленые лишились Алексея Батракова, Дмитрия Воробьева, Артема Карпукаса, Владислава Сарвели, Артема Тимофеева и Никиты Салтыкова.