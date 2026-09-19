Алаев рассказал, какого игрока считает главным открытием РПЛ

"Кто впечатлил из игроков? Для меня главное открытие - Данилов. Не люблю давать авансы, но хочется похвалить. Все игры в старте, очень уверенно. У Данилова большое будущее.Новый Игнашевич? Слышал об этом, разделяю позицию. Приятное впечатление. Главное, без травм, и чтобы футболист был сосредоточен на своей игре", - сказал Алаев Sport24.
Кирилл Данилов является воспитанником московского ЦСКА. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги за клуб 19-летний футболист провел 9 матчей и забил 1 гол. Соглашение красно-синих с защитником рассчитано до конца декабря 2029 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.