Мостовой высказался о возможном увольнении главного тренера "Родины"

"Ребят, а вы думаете, что придет кто-то другой и будет с "Родиной" на первом месте? Нет, конечно. Это не зависит от фамилии тренера. Нужно смотреть на футболистов.В "Спартаке", "Краснодаре" и "Зените" сильные игроки - вот они и идут наверху. А от "Родины" вы что хотели? Они сейчас идут на том месте, на котором и должны", - сказал Мостовой "Спорт-Экспрессу".
Хуан Диас возглавил московскую "Родину" в начале осени 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 12 матчей, одержала 2 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 8 поражений. На данный момент клуб занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Ранее в СМИ появилась информация, что испанский специалист может быть уволен в ближайшее время.