Колыванов оценил шансы Дзюбы найти себе клуб в РПЛ

"Увидим ли мы Дзюбу в команде РПЛ? Скорее нет, чем да. Потому что уже все-таки возраст приличный по меркам футболистов.Поэтому в какой-то степени клубы РПЛ в нем не очень заинтересованы. Ну, а уходить в Первую лигу, наверное, Дзюба сам не хочет", - сказал Колыванов "Матч ТВ".
Артем Дзюба находится в статусе свободного агента с мая 2026 года. Ранее он выступал за тольяттинский "Акрон". В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий провел 26 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. На данный момент игроку 38 лет.