Колыванов оценил шансы Дзюбы найти себе клуб в РПЛ

Российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением насчет будущего Артема Дзюбы.

Фото: ФК "Акрон"

"Увидим ли мы Дзюбу в команде РПЛ? Скорее нет, чем да. Потому что уже все-таки возраст приличный по меркам футболистов.