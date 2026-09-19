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Колыванов оценил шансы Дзюбы найти себе клуб в РПЛ

Российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением насчет будущего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
Российский специалист считает, что клубы РПЛ не сильно заинтересованы в нападающем из-за его возраста.

"Увидим ли мы Дзюбу в команде РПЛ? Скорее нет, чем да. Потому что уже все-таки возраст приличный по меркам футболистов.
Поэтому в какой-то степени клубы РПЛ в нем не очень заинтересованы. Ну, а уходить в Первую лигу, наверное, Дзюба сам не хочет", - сказал Колыванов "Матч ТВ".

Артем Дзюба находится в статусе свободного агента с мая 2026 года. Ранее он выступал за тольяттинский "Акрон". В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий провел 26 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. На данный момент игроку 38 лет.

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