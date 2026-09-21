Батраков рассказал об адаптации и общении с игроками "Галатасарая"

- В плане быта все очень доброжелательные. Сразу сказали, что если нужна какая-то помощь за пределами поля или на футбольном поле, могут подсказать.
Лукас Торрейра в первую очередь подошёл, подбодрил и сказал: "Если что, звони мне, пиши". Если говорить о совместных походах в какие-то места в городе, то я пока не успел с кем-то так близко познакомиться. В первую очередь, я сейчас обустраиваю дом. Думаю, скоро уже с кем-нибудь выберусь, - передаёт слова Батракова официальный сайт РФС.
Батраков перешёл в "Галатасарай" из "Локомотива" в августе за 25 миллионов евро. За стамбульскую команду 21-летний хавбек сыграл пять матчей и сделал одну результативную передачу. Сейчас футболист находится в расположении сборной России, которой предстоят встречи с Ираном, Намибией и Нигерией.