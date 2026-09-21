Адиев - о работе Игдисамова в ЦСКА: лично я верил в Дмитрия

Магомед Адиев оценил первые месяцы работы Дмитрия Игдисамова во главе ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Адиев отметил, что ему было особенно интересно следить за работой Игдисамова с учётом отсутствия у него большого тренерского опыта.

- Если говорить про положительные впечатления, то удивил ЦСКА. Было интересно, как справится Игдисамов. Лично я верил в Дмитрия, потому что было любопытно, как молодой специалист без большого опыта сможет работать в таком клубе.

Хочется, чтобы руководители команд обращали больше внимания на российских специалистов, - передаёт слова Адиева "РБ Спорт".

Игдисамов возглавил ЦСКА летом 2026 года. После девяти туров армейцы набрали 19 очков и занимают четвёртое место в РПЛ, отставая от лидирующего "Краснодара" на два балла. ЦСКА пока не потерпел ни одного поражения в чемпионате - пять побед и четыре ничьих. В 10-м туре москвичи 11 октября примут "Родину".

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