Адиев - о работе Игдисамова в ЦСКА: лично я верил в Дмитрия

- Если говорить про положительные впечатления, то удивил ЦСКА. Было интересно, как справится Игдисамов. Лично я верил в Дмитрия, потому что было любопытно, как молодой специалист без большого опыта сможет работать в таком клубе.
Хочется, чтобы руководители команд обращали больше внимания на российских специалистов, - передаёт слова Адиева "РБ Спорт".
Игдисамов возглавил ЦСКА летом 2026 года. После девяти туров армейцы набрали 19 очков и занимают четвёртое место в РПЛ, отставая от лидирующего "Краснодара" на два балла. ЦСКА пока не потерпел ни одного поражения в чемпионате - пять побед и четыре ничьих. В 10-м туре москвичи 11 октября примут "Родину".