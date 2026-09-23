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Черданцев заявил, что "Галатасарай" неправильно использует Батракова

Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев высказался о первых матчах Алексея Батракова за "Галатасарай".
Фото: Getty Images
По его мнению, одна результативная передача российского полузащитника за стамбульский клуб связана прежде всего с работой главного тренера Окана Бурака.

- Конечно, переход Батракова в команду из основного этапа Лиги чемпионов - большое событие. Пока Батраков не виноват в том, что у него лишь одна голевая передача. Я посмотрел игру с "Трабзонспором", вообще непонятно, во что играет команда, каждый сам за себя. Роль Батракова как "десятки" абсолютно не используется, он вышел играть "восьмерку".

Но для Алексея это хорошая школа: начать карьеру в иностранном клубе с преодоления трудностей. Хорошая закалка, - сказал Черданцев "Матч ТВ".

В пяти матчах за новый клуб 21-летний россиянин сделал одну голевую передачу. В последней встрече с "Трабзонспором" (0:4) хавбек вышел на 68-й минуте при счёте 0:3, а после финального свистка единственным из игроков команды подошёл к болельщикам.

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