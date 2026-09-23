Черданцев заявил, что "Галатасарай" неправильно использует Батракова

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"Матч ТВ" . Но для Алексея это хорошая школа: начать карьеру в иностранном клубе с преодоления трудностей. Хорошая закалка, - сказал Черданцев

По его мнению, одна результативная передача российского полузащитника за стамбульский клуб связана прежде всего с работой главного тренера Окана Бурака.- Конечно, переход Батракова в команду из основного этапа Лиги чемпионов - большое событие. Пока Батраков не виноват в том, что у него лишь одна голевая передача. Я посмотрел игру с "Трабзонспором", вообще непонятно, во что играет команда, каждый сам за себя. Роль Батракова как "десятки" абсолютно не используется, он вышел играть "восьмерку".В пяти матчах за новый клуб 21-летний россиянин сделал одну голевую передачу. В последней встрече с "Трабзонспором" (0:4) хавбек вышел на 68-й минуте при счёте 0:3, а после финального свистка единственным из игроков команды подошёл к болельщикам.