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Экс-футболист "Локомотива" хочет войти в тренерский штаб Галактионова

Экс-игрок Локомотива" Заза Джанашия рассказал о желании вернуться в московский клуб уже в новом качестве.
Фото: ФК "Локомотив"
Джанашия подчеркнул свою связь с "Локомотивом" и считает, что способен быть полезен клубу.

- Хочу попробовать свои силы в штабе Галактионова в "Локомотиве". Сейчас я живу в Москве, часто хожу на футбол и слежу за его развитием. Я могу приносить пользу "Локомотиву", для меня это родная команда.

У меня есть желание попробовать себя главным тренером клуба РПЛ, - передаёт слова Джанашии Metaratings.ru.

За "Локомотив" Джанашия выступал с 1996 по 2002 год и четыре раза выигрывал Кубок России. Нынешняя команда Галактионова после девяти туров набрала семь очков и занимает 14-е место в РПЛ. Ближайший матч железнодорожники проведут 10 октября в гостях с "Факелом".

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