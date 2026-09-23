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Мор исключил московский клуб из числа главных претендентов на золото: дальше будет тяжелее

Эдуард Мор сомневается, что ЦСКА сможет сохранить место среди главных претендентов на чемпионство.
Фото: ПФК ЦСКА
Бывший защитник "Спартака" считает, что по качеству футбола армейцы уступают другим участникам верхней части таблицы.

- ЦСКА по игре эту конкуренцию не выдержит. "Динамо", как и "Спартак", однозначно вмешается в борьбу, ну, а "Зенит" с "Краснодаром" стабильно в последние годы борются за чемпионство.

А у армейцев я не вижу потенциала, на мой взгляд, очень сильно перебрали очков в этих турах, в том числе благодаря хорошему календарю, дальше будет тяжелее, - цитирует Мора "Матч ТВ".

Армейцы подошли к паузе с 19 очками после девяти туров. Столько же набрали "Спартак" и "Динамо", тогда как возглавляющий таблицу "Краснодар" имеет 21 балл.

Следующую встречу ЦСКА проведёт 11 октября дома против "Родины".

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