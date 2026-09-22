Червиченко отреагировал на слова Аршавина о несостоявшемся переходе в "Спартак"

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал высказывание бывшего игрока "Зенита" Андрея Аршавина о сорвавшемся трансфере в стан красно-белых.
Фото: ФК "Зенит"
"Трансфер Аршавина в "Спартак" сорвался не из-за финансовых моментов. Дело было совершенно в другом. Просто Андрей и Олег Романцев разошлись во взглядах по поводу его позиции на поле.

Аршавину было сказано, что он будет играть там, где скажет тренер. Его поведение на переговорах с Романцевым стало основной причиной, почему трансфер в итоге не состоялся.

60 тысяч евро "Спартак" на него точно бы нашел, если очень в нем нуждался", - сказал Червиченко.

Ранее Аршавин заявил, что мог перейти в московский "Спартак", если бы московский клуб не "зажал" 60 тысяч евро в качестве прибавки к его зарплате. Также бывший игрок "Зенита" и сборной России сказал, что не жалеет о несостоявшемся трансфере.

Аршавин - воспитанник петербургского футбола. В составе сине-бело-голубых он провел 376 матчей, в которых отметился 80 забитыми голами и 110 голевыми передачами. С января 2022 года бывший футболист петербуржцев занимает в "Зените" пост заместителя генерального директора по спортивному развитию.

Источник: Sport24

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится