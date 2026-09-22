Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий станут тренерами команд на прощальном матче Вагнера Лава.
Валерий Георгиевич будет руководить "Легендами ЦСКА", а Леонид Викторович – "Друзьями Вагнера Лава".
Игра состоится в ближайшую субботу, 26 сентября, на домашнем стадионе красно-синих "ВЭБ Арена". Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
ЦСКА объявил тренеров команд на прощальном матче Вагнера Лава
Стали известны тренеры, которые примут участие в прощальной игре легендарного "армейца".
Фото: ПФК ЦСКА