ЦСКА объявил тренеров команд на прощальном матче Вагнера Лава

Стали известны тренеры, которые примут участие в прощальной игре легендарного "армейца".
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий станут тренерами команд на прощальном матче Вагнера Лава.

Валерий Георгиевич будет руководить "Легендами ЦСКА", а Леонид Викторович – "Друзьями Вагнера Лава".

Игра состоится в ближайшую субботу, 26 сентября, на домашнем стадионе красно-синих "ВЭБ Арена". Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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