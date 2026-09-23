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Салтыков высказался об уходе из "Локомотива" в "Крылья" на правах аренды

Вингер Никита Салтыков высказался о переходе в "Крылья Советов" на правах аренды.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По словам Салтыкова, ему нужна игровая практика, а он будет стараться помогать команде.

- Я бы не называл это перезапуском.
Мне просто нужно играть. Это самое главное сейчас.

Получать минуты, набирать форму, уверенность. Хочу здесь показывать то, что умею, помогать команде. А дальше уже посмотрим, - приводит слова Салтыкова "СЭ".

Никита Салтыков перешел в "Крылья Советов" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно на правах аренды. Ранее вингер уже выступал за самарцев. В нынешнем сезоне вингер провел за волжан два матча в чемпионате России и отметился одной голевой передачей в матче с "железнодорожниками".

В составе красно-зеленых футболист вышел на поле в 35 встречах во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. В августе россиянину исполнилось 22 года.

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