Салтыков высказался об уходе из "Локомотива" в "Крылья" на правах аренды

- Я бы не называл это перезапуском.
Мне просто нужно играть. Это самое главное сейчас.
Получать минуты, набирать форму, уверенность. Хочу здесь показывать то, что умею, помогать команде. А дальше уже посмотрим, - приводит слова Салтыкова "СЭ".
Никита Салтыков перешел в "Крылья Советов" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно на правах аренды. Ранее вингер уже выступал за самарцев. В нынешнем сезоне вингер провел за волжан два матча в чемпионате России и отметился одной голевой передачей в матче с "железнодорожниками".
В составе красно-зеленых футболист вышел на поле в 35 встречах во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. В августе россиянину исполнилось 22 года.