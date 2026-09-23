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Нигериец Окоронкво из "Торпедо": здорово, что наши страны сыграют, в Нигерии относятся к России с уважением

Нападающий "Торпедо" Джонатан Окоронкво высказался о предстоящем матче между сборными России и Нигерии.
Фото: ФК "Торпедо"
По словам Окоронкво, он ждет матча сборных России и Нигерии, и отмечает, что в африканской стране с огромным уважением относятся к России.

- С нетерпением жду этой игры. Уверен, что она получится не менее интересной, чем недавний матч наших сборных, тогда сыграли вничью 1:1. А пока просто посмотрю матч как болельщик.
Здорово, что наши страны снова сыграют друг с другом, на моей родине к России относятся с огромным уважением, - приводит слова Окоронкво Sport24.

Джонатан Окоронкво выступает за московское "Торпедо" с августа текущего года, всего он провел за столичный клуб во всех турнирах четыре матча и записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу. Ранее он был игроком тульского "Арсенала" и "Краснодара".

Напомним, что 6 октября национальная команда России проведет в Нижнем Новгороде товарищеский матч со сборной Нигерии. Прошлая встреча команд завершилась ничьей 1:1.

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