Экс-форвард сборной Англии рассказал об отказе встречаться с Путиным перед ЧМ-2018

По словам Линекера, представители ФИФА хотели организовать ему встречу с Владимиром Путиным. Телеведущий решил отказаться.
- Я принял решение - вполне осознанно - не взаимодействовать с ФИФА, особенно учитывая мою работу в СМИ. Когда я проводил для них жеребьёвку чемпионата мира 2018 года, они предложили мне встретиться с Владимиром Путиным. Я подумал: "Я не хочу этого делать".
Я просто ответил, что слишком много работы. Я почувствовал, что ситуация может стать неловкой, и решил, что в дальнейшем лучше держаться от этого подальше, - приводит слова Линекера The Telegraph.
На той жеребьёвке с Путиным действительно встречались известные футболисты, среди которых были Пеле, Диего Марадона, Роналдо и Роналдиньо. Линекер же ограничился проведением церемонии.