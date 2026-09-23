Экс-форвард сборной Англии рассказал об отказе встречаться с Путиным перед ЧМ-2018

Гари Линекер рассказал о ситуации, которая произошла во время подготовки к церемонии жеребьёвки чемпионата мира 2018 года.

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Я просто ответил, что слишком много работы. Я почувствовал, что ситуация может стать неловкой, и решил, что в дальнейшем лучше держаться от этого подальше, - приводит слова Линекера The Telegraph.

Бывший форвард сборной Англии проводил церемонию вместе с Марией Командной, а само мероприятие прошло 1 декабря 2017 года в Государственном Кремлёвском дворце.По словам Линекера, представители ФИФА хотели организовать ему встречу с Владимиром Путиным. Телеведущий решил отказаться.- Я принял решение - вполне осознанно - не взаимодействовать с ФИФА, особенно учитывая мою работу в СМИ. Когда я проводил для них жеребьёвку чемпионата мира 2018 года, они предложили мне встретиться с Владимиром Путиным. Я подумал: "Я не хочу этого делать".На той жеребьёвке с Путиным действительно встречались известные футболисты, среди которых были Пеле, Диего Марадона, Роналдо и Роналдиньо. Линекер же ограничился проведением церемонии.