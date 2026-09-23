"Пусть успокоится". Павлюченко высказался о Дзюбе

- Уже надо завершать карьеру игрока. Всё-таки годы… Если есть желание и если есть клубы, которые хотят его видеть - дай бог, пусть поиграет, я только рад буду.
Но, мне кажется, что уже хватит. Он и так больше всех забил - пусть успокоится (смеется), - приводит слова Павлюченко "Матч ТВ".
Дзюба покинул "Акрон" в мае 2026 года и с тех пор остаётся свободным агентом. За тольяттинскую команду форвард провёл 52 матча, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. В сентябре Дзюба говорил, что пока не определился с продолжением карьеры.