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"Пусть успокоится". Павлюченко высказался о Дзюбе

Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко высказался о будущем Артёма Дзюбы, который сейчас находится без клуба.
Фото: ФК "Акрон"
По мнению экс-форварда, возраст уже сказывается на игре 38-летнего футболиста, поэтому ему стоит задуматься о завершении карьеры.

- Уже надо завершать карьеру игрока. Всё-таки годы… Если есть желание и если есть клубы, которые хотят его видеть - дай бог, пусть поиграет, я только рад буду.

Но, мне кажется, что уже хватит. Он и так больше всех забил - пусть успокоится (смеется), - приводит слова Павлюченко "Матч ТВ".

Дзюба покинул "Акрон" в мае 2026 года и с тех пор остаётся свободным агентом. За тольяттинскую команду форвард провёл 52 матча, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. В сентябре Дзюба говорил, что пока не определился с продолжением карьеры.

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