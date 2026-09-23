Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Австрия
21:45
ИзраильНе начат
Сербия
21:45
ГрецияНе начат
Косово
21:45
ИрландияНе начат
Португалия
21:45
УэльсНе начат
Андорра
21:45
МальтаНе начат
Лихтенштейн
21:45
ЛитваНе начат
Норвегия
21:45
ДанияНе начат
Нидерланды
21:45
ГерманияНе начат

Сенников - о будущем российского игрока: он может повторить судьбу Головина

Дмитрий Сенников прокомментировал обновление рыночных стоимостей игроков РПЛ, после которого полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк стал самым дорогим футболистом чемпионата.
Фото: РПЛ
Бывший защитник "Локомотива" отметил роль 21-летнего хавбека в армейской команде и допустил его переход в зарубежный клуб.

- Кисляк может перейти в иностранный клуб за рекордные для РПЛ деньги. Он может повторить судьбу Головина, который тоже быстро заиграл в основном составе ЦСКА, а потом уехал.

У Матвея хорошие шансы уехать. ЦСКА с Кисляком и без него - это две разные команды. Вместе с ним другие футболисты становятся лучше, - приводит слова Сенникова "РБ Спорт".

В текущем сезоне Кисляк принял участие в 11 матчах ЦСКА во всех турнирах и дважды ассистировал партнёрам. После обновления Transfermarkt его рыночная стоимость достигла 25 млн евро, а контракт с армейцами рассчитан до конца июня 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится