Сенников - о будущем российского игрока: он может повторить судьбу Головина

- Кисляк может перейти в иностранный клуб за рекордные для РПЛ деньги. Он может повторить судьбу Головина, который тоже быстро заиграл в основном составе ЦСКА, а потом уехал.
У Матвея хорошие шансы уехать. ЦСКА с Кисляком и без него - это две разные команды. Вместе с ним другие футболисты становятся лучше, - приводит слова Сенникова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Кисляк принял участие в 11 матчах ЦСКА во всех турнирах и дважды ассистировал партнёрам. После обновления Transfermarkt его рыночная стоимость достигла 25 млн евро, а контракт с армейцами рассчитан до конца июня 2029 года.