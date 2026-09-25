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Зырянов прочитал лекцию студентам в Китае и раскрыл им принципы работы "Зенита"

Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов выступил перед студентами Шанхайского университета спорта и рассказал о принципах управления петербургским клубом.
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Зырянов прочитал лекцию в рамках мастер-класса "Зенита". Руководитель петербуржцев рассказал студентам о своей игровой карьере, переходе к управленческой работе и подходе клуба к развитию.

"Она системная и структурная. При этом один или два успешных сезона не делают клуб успешным", — заявил Зырянов, говоря о работе "Зенита".

Во время выступления он также вспомнил период адаптации Халка и Акселя Витселя в Санкт-Петербурге. Оба футболиста впоследствии продолжили карьеру в чемпионате Китая.

"В ходе поездки в Шанхай у нас запланированы встречи с разными организациями. В университете поделились своим опытом с будущими спортсменами и руководителями. Очень понравились студенты и их вопросы. Видел у них горящие глаза, надеюсь, то, что они услышали, им пригодится", — добавил Зырянов.

"Зенит" находится в Шанхае, где 27 сентября проведет матч Winline Суперсерии с "Шанхай Шэньхуа". В прошлом году китайский клуб занял второе место в национальном чемпионате и выиграл Суперкубок страны.

Источник: "Матч ТВ"

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