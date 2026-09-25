Зырянов прочитал лекцию студентам в Китае и раскрыл им принципы работы "Зенита"

"Она системная и структурная. При этом один или два успешных сезона не делают клуб успешным", — заявил Зырянов, говоря о работе "Зенита".
Во время выступления он также вспомнил период адаптации Халка и Акселя Витселя в Санкт-Петербурге. Оба футболиста впоследствии продолжили карьеру в чемпионате Китая.
"В ходе поездки в Шанхай у нас запланированы встречи с разными организациями. В университете поделились своим опытом с будущими спортсменами и руководителями. Очень понравились студенты и их вопросы. Видел у них горящие глаза, надеюсь, то, что они услышали, им пригодится", — добавил Зырянов.
"Зенит" находится в Шанхае, где 27 сентября проведет матч Winline Суперсерии с "Шанхай Шэньхуа". В прошлом году китайский клуб занял второе место в национальном чемпионате и выиграл Суперкубок страны.
Источник: "Матч ТВ"