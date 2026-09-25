Зырянов прочитал лекцию студентам в Китае и раскрыл им принципы работы "Зенита"

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

"В ходе поездки в Шанхай у нас запланированы встречи с разными организациями. В университете поделились своим опытом с будущими спортсменами и руководителями. Очень понравились студенты и их вопросы. Видел у них горящие глаза, надеюсь, то, что они услышали, им пригодится", — добавил Зырянов.