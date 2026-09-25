Корнаухов назвал лучшего легионера в истории российского футбола: человек-оркестр!

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"Для меня Вагнер — лучший легионер в истории российского футбола. Он умел на поле все. Он мог быть центрфорвардом, мог отбирать мяч и тащить в атаку. Бил по воротам с двух ног. Он очень техничный футболист, но в то же время у него низкий центр тяжести, и его тяжело сбить с ног", — заявил Корнаухов.
Экс-футболист ЦСКА также нашел Вагнеру неожиданную параллель среди современных звезд мирового футбола.
"Я бы сравнил его с Харри Кейном из нынешних звезд. Он дирижер и исполнитель в одном лице. Человек-оркестр! Он улыбался на поле, и болельщики всех клубов следили за его игрой с улыбкой на лице", — добавил Корнаухов.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год с перерывами на аренды, а затем вернулся в московский клуб в 2013-м. Вместе с красно-синими бразилец трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны и завоевал Кубок УЕФА в 2005 году.
В марте 42-летний Вагнер объявил о завершении профессиональной карьеры. Его прощальный матч пройдет 26 сентября на "ВЭБ Арене", где встретятся "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава".
Источник: "Матч ТВ"