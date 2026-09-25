Корнаухов назвал лучшего легионера в истории российского футбола: человек-оркестр!

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"Для меня Вагнер — лучший легионер в истории российского футбола. Он умел на поле все. Он мог быть центрфорвардом, мог отбирать мяч и тащить в атаку. Бил по воротам с двух ног. Он очень техничный футболист, но в то же время у него низкий центр тяжести, и его тяжело сбить с ног", — заявил Корнаухов.