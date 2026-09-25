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Вагнер Лав сегодня попрощается с футболом в Москве: где и во сколько смотреть матч легенд ЦСКА

Сегодня, 26 сентября, на "ВЭБ Арене" пройдет прощальный матч Вагнера Лава между "Легендами ЦСКА" и "Друзьями Вагнера Лава", начало встречи — в 20:00 мск.
Фото: ПФК ЦСКА
Один из самых ярких легионеров в истории ЦСКА проведет прощальный матч в Москве. Игра состоится на домашнем стадионе армейцев — "ВЭБ Арене".

На поле встретятся команды "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет "Матч ТВ".

Вагнер Лав защищал цвета ЦСКА с 2004 по 2012 год с перерывами, а также выступал за армейцев в 2013-м. За московский клуб бразилец провел 259 матчей и забил 124 мяча.

Вместе с ЦСКА форвард выиграл Кубок УЕФА, трижды стал чемпионом России, шесть раз завоевал Кубок страны и четырежды — Суперкубок России.

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