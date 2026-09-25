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Эмболо отстранили от сборной Швейцарии из-за поддельной справки о вакцинации

Нападающий Брель Эмболо пропустит ближайшие матчи сборной Швейцарии после признания в подделке справки о вакцинации от COVID-19.
Фото: Getty Images
Швейцарский футбольный союз принял решение не вызывать Эмболо на текущий сбор национальной команды. Причиной стала ситуация из личной жизни футболиста, информация о которой стала достоянием общественности.

"Эмболо сообщил Швейцарскому футбольному союзу о ситуации в своей личной жизни, которая стала известна общественности. В результате руководство союза приняло решение, что игрок не присоединится к команде, как планировалось, и что сборная проведет текущий тренировочный сбор без него", — говорится в заявлении.

Ранее по аналогичной причине из состава национальной команды был исключен полузащитник "Сандерленда" Гранит Джака.

Эмболо провел за сборную Швейцарии 92 матча, забил 26 голов и отдал 20 результативных передач. С августа 29-летний форвард выступает за "Атланту", где отметился одним голом в четырех встречах.

26 сентября сборная Швейцарии на выезде сыграет с Северной Македонией в Лиге наций.

Источник: пресс-служба Швейцарского футбольного союза

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