Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Челябинск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Спартак Кострома
1 - 2 1 2
УралЗавершен
Волга Ул
0 - 1 0 1
ЛенинградецЗавершен

Лига Наций УЕФА

Новости
Словения
0 - 0 0 0
ШотландияЗавершен
Исландия
19:00
ЭстонияНе начат
Болгария
19:00
ЛюксембургНе начат
Фарерские острова
19:00
КазахстанНе начат
Сан-Марино
19:00
ФинляндияНе начат
Северная Македония
21:45
ШвейцарияНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Албания
21:45
БеларусьНе начат
Словакия
21:45
МолдоваНе начат
Англия
21:45
ИспанияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
0 - 2 0 2
Арсенал ТулаЗавершен

"Ленинградец" одержал первую гостевую победу в сезоне, обыграв ульяновскую "Волгу"

Ульяновская "Волга" проиграла на своем поле "Ленинградцу" в перенесенном матче 7-го тура Первой лиги (0:1).
Фото: телеграм-канал Первой лиги
Нападающий Дмитрий Никитин отличился на 63-й минуте и принес гостям победу.

Отметим, команда из Ленинградской области впервые в этом чемпионате выиграла на выезде.

Первая лига

7 тур

Гол: Никитин, 63.

"Волга": Ходанович, Ибрагимов, Быков (Фольмер, 73), Хабибуллин (Дзиов, 34), Степанов, Шагиахметов, Костин (Касьянов, 73), Саплинов, Гершун (Багателия, 61), Никитин, Хашкулов (Яковлев, 61).

"Ленинградец": Кузнецов, Ботака-Иобома (Кудрявцев, 64), Калугин, Исаев, Николаев, Макаров, Родин, Никитин (Кенфак, 71), Киселев, Першин (Кулишев, 61), Яковлев (Бачинский, 61).

Предупреждения: Костин, 8, Исаев, 67, Бачинский, 90+3.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится