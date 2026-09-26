"Ленинградец" одержал первую гостевую победу в сезоне, обыграв ульяновскую "Волгу"

Ульяновская "Волга" проиграла на своем поле "Ленинградцу" в перенесенном матче 7-го тура Первой лиги (0:1).

Фото: телеграм-канал Первой лиги

Нападающий Дмитрий Никитин отличился на 63-й минуте и принес гостям победу.



Отметим, команда из Ленинградской области впервые в этом чемпионате выиграла на выезде.



Первая лига



7 тур



Гол: Никитин, 63.



"Волга": Ходанович, Ибрагимов, Быков (Фольмер, 73), Хабибуллин (Дзиов, 34), Степанов, Шагиахметов, Костин (Касьянов, 73), Саплинов, Гершун (Багателия, 61), Никитин, Хашкулов (Яковлев, 61).



"Ленинградец": Кузнецов, Ботака-Иобома (Кудрявцев, 64), Калугин, Исаев, Николаев, Макаров, Родин, Никитин (Кенфак, 71), Киселев, Першин (Кулишев, 61), Яковлев (Бачинский, 61).



Предупреждения: Костин, 8, Исаев, 67, Бачинский, 90+3.

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Волга Ул