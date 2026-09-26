По информации источника, все три матча национальной команды России прокомментирует экс-тренер сборной Леонид Слуцкий. Предполагается, что вторым комментатором будет Денис Казанский.
Ранее сообщалось, что трансляция матчей национальной команды России будет доступна на "Первом канале", а не на "Матч ТВ", как это было ранее.
Напомним, что национальная команда России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года и с того времени проводит лишь товарищеские встречи. 29 сентября национальная команда России сыграет с Ираном в Казани, 3 октября проведет товарищеский матч с Намибией в Екатеринбурге, а 6 числа сыграет с Нигерией в Нижнем Новгороде. Ранее подопечные Валерия Карпина играли с иранцами и нигерийцами.
Источник: "РБ Спорт".
Стал известен комментатор всех матчей сборной России, это ее бывший тренер - источник
Стало известно, кто прокомментирует матчи сборной России.
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