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Модрич забил Чехии и помог Хорватии победить

Хорватия обыграла Чехию со счётом 2:1 в матче 1-го тура Лиги наций.
Фото: Getty Images
Счёт во втором тайме открыл Лука Модрич - 41-летний футболист отличился на 47-й минуте. Через семь минут Адам Карабец восстановил равенство.

На 77-й минуте Марко Пашалич вновь вывел хорватскую команду вперёд. Спустя две минуты Чехия забила ещё один мяч, однако гол Матея Радосты был отменён после вмешательства VAR из-за офсайда.

В итоге Хорватия удержала победу - 2:1.

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