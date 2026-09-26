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Модрич забил Чехии и помог Хорватии победить
Сегодня, 00:00
Хорватия обыграла Чехию со счётом 2:1 в матче 1-го тура Лиги наций.
Фото: Getty Images
Счёт во втором тайме открыл Лука Модрич - 41-летний футболист отличился на 47-й минуте. Через семь минут Адам Карабец восстановил равенство.
На 77-й минуте Марко Пашалич вновь вывел хорватскую команду вперёд. Спустя две минуты Чехия забила ещё один мяч, однако гол Матея Радосты был отменён после вмешательства VAR из-за офсайда.
В итоге Хорватия удержала победу - 2:1.
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Сборная Чехии
Сборная Хорватии
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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