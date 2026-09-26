Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Челябинск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Спартак Кострома
1 - 2 1 2
УралЗавершен
Волга Ул
0 - 1 0 1
ЛенинградецЗавершен

Лига Наций УЕФА

Новости
Словения
0 - 0 0 0
ШотландияЗавершен
Исландия
1 - 1 1 1
ЭстонияЗавершен
Болгария
1 - 2 1 2
ЛюксембургЗавершен
Сан-Марино
0 - 7 0 7
ФинляндияЗавершен
Фарерские острова
1 - 1 1 1
КазахстанЗавершен
Северная Македония
0 - 3 0 3
ШвейцарияЗавершен
Чехия
1 - 2 1 2
ХорватияЗавершен
Албания
2 - 0 2 0
БеларусьЗавершен
Словакия
2 - 0 2 0
МолдоваЗавершен
Англия
2 - 3 2 3
ИспанияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
0 - 2 0 2
Арсенал ТулаЗавершен

Белоруссия проиграла Албании в дебютном матче Гончаренко

Сборная Албании обыграла Белоруссию в матче первого тура Лиги наций УЕФА в Лиге C.
Фото: Getty Images
Встреча завершилась со счётом 2:0. Хозяева открыли счёт на 34-й минуте. Кристьян Аслани реализовал пенальти и вывел Албанию вперёд. Перед самым перерывом преимущество албанской команды увеличил Эрнест Мучи, забивший на 45+2-й минуте.

Во втором тайме счёт больше не изменился. Для экс-наставника ЦСКА и "Краснодара" Виктора Гончаренко эта встреча стала первой официальной игрой в должности главного тренера сборной Белоруссии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится