Встреча завершилась со счётом 2:0. Хозяева открыли счёт на 34-й минуте. Кристьян Аслани реализовал пенальти и вывел Албанию вперёд. Перед самым перерывом преимущество албанской команды увеличил Эрнест Мучи, забивший на 45+2-й минуте.
Во втором тайме счёт больше не изменился. Для экс-наставника ЦСКА и "Краснодара" Виктора Гончаренко эта встреча стала первой официальной игрой в должности главного тренера сборной Белоруссии.
Белоруссия проиграла Албании в дебютном матче Гончаренко
Сборная Албании обыграла Белоруссию в матче первого тура Лиги наций УЕФА в Лиге C.
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