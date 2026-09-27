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Корнеев высказался о шансах "Спартака" на чемпионство в РПЛ

Игорь Корнеев высказался о выступлении "Спартака" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Бывший тренер сборной России отметил изменения в игре команды и работу Хуана Карлоса Карседо.

- "Спартак" в этом сезоне радует, стал стабильнее. Думаю, Парада - не тот игрок, с которым можно бороться за чемпионство. Но впереди ещё зимнее трансферное окно.

Нужно признать, что Карседо зашёл с первого дня. Видно, что он знает, что делает, не мечется, умеет менять состав и угадывать с заменами. "Спартак" - претендент на первое место, - поделился эксперт в эфире "Матч ТВ".

После девяти туров РПЛ московская команда набрала 19 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице. В следующем матче красно-белые проведут гостевую игру с "Крыльями Советов".

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