Корнеев высказался о шансах "Спартака" на чемпионство в РПЛ

- "Спартак" в этом сезоне радует, стал стабильнее. Думаю, Парада - не тот игрок, с которым можно бороться за чемпионство. Но впереди ещё зимнее трансферное окно.
Нужно признать, что Карседо зашёл с первого дня. Видно, что он знает, что делает, не мечется, умеет менять состав и угадывать с заменами. "Спартак" - претендент на первое место, - поделился эксперт в эфире "Матч ТВ".
После девяти туров РПЛ московская команда набрала 19 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице. В следующем матче красно-белые проведут гостевую игру с "Крыльями Советов".