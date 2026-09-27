Корнеев высказался о шансах "Спартака" на чемпионство в РПЛ

Фото: ФК "Спартак"

Нужно признать, что Карседо зашёл с первого дня. Видно, что он знает, что делает, не мечется, умеет менять состав и угадывать с заменами. "Спартак" - претендент на первое место, - поделился эксперт в эфире "Матч ТВ".