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"Краснодар" одержал крупную победу над ФК "10"

"Краснодар" разгромил медиафутбольный клуб "10" в товарищеской встрече.
Фото: ФК "10"
Дубль за "быков" оформил нападающий Хуан Боселли, также гол забил полузащитник Даниил Уткин. Итоговый счет - 3:0 в пользу "Краснодара".

Товарищеские матчи

Голы: Боселли, 16, 34, Уткин, 28.

"Краснодар": Корякин, Майсон, Тормена, Оласа, Пальцев, Дуглас Аугусто, Оздоев, Уткин, Батчи, Боселли, Кордоба.

"ФК 10": Бурыченков, Чичерин, Гудаев, Лысов, Идову, Клёнкин, Балашов, Мокаев, Гайнуллин, Данилин, Кутузов.

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