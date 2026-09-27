Дубль за "быков" оформил нападающий Хуан Боселли, также гол забил полузащитник Даниил Уткин. Итоговый счет - 3:0 в пользу "Краснодара".
Товарищеские матчи
Голы: Боселли, 16, 34, Уткин, 28.
"Краснодар": Корякин, Майсон, Тормена, Оласа, Пальцев, Дуглас Аугусто, Оздоев, Уткин, Батчи, Боселли, Кордоба.
"ФК 10": Бурыченков, Чичерин, Гудаев, Лысов, Идову, Клёнкин, Балашов, Мокаев, Гайнуллин, Данилин, Кутузов.
"Краснодар" одержал крупную победу над ФК "10"
"Краснодар" разгромил медиафутбольный клуб "10" в товарищеской встрече.
Фото: ФК "10"