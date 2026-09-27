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Дорогостоящий футболист может покинуть "Барселону" - источник

"Барселона" рассматривает возможность расставания с защитником Жюлем Кунде.
Фото: Getty Images
Французский футболист в нынешнем сезоне потерял место в основном составе каталонской команды.

По информации Sport.es, клуб готов рассмотреть предложения по Кунде и рассчитывает получить за его переход более 50 млн евро. При этом продажа игрока позволит каталонцам сократить расходы на его зарплату. Интерес к защитнику сохраняют несколько клубов английской Премьер-лиги.

В текущем сезоне Кунде лишь два раза начинал матчи "Барселоны" в стартовом составе. Его соглашение с каталонским клубом рассчитано до 2030 года, а Transfermarkt оценивает рыночную стоимость француза в 60 млн евро.

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