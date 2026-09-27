"Нижний Новгород" уверенно обыграл ЦСКА

Фото: ФК "Нижний Новгород"

Дубль за нижегородцев в первом тайме оформил форвард Вячеслав Грулев. Во втором тайме голами с пенальти отличились хавбек "армейцев" Данила Козлов и нападающий "Нижнего Новгорода" Владимир Игнатенко. Итоговый счет встречи - 3:1 в пользу клуба из Первой лиги.Козлов, 82 (пен) - Грулёв, 19, 38, Игнатенко, 88 (пен).Лусиано, 21.Бориско (Бесаев, 62), Лукин, Матеус Рейс, Жоао Виктор (Бадмаев, 65), Филюшин, Аззи (Николаев, 11, Кармо, 37), Алвес (Пасичник, 46), Пономарчук, Олейников (Козлов, 46), Вакулич (Бондаренко, 69), Лусиано (Мусаев, 36, Тарасенко, 69).Имамов, Александров, Коледин, Шильников, Тимофеев, Соколов, Ермаков, Ивлев, Калинский, Грулёв, Лапинский.Имамов, Коледин, Евгеньев, Каккоев, Шильников (Эктов, 69), Ермаков (Криушичев, 80), Царукян, Ивлев, Сарвели, Игнатенко, Михайлусов.Николаев, 12, Ермаков, 24, Пасичник, 54, Эктов, 81.