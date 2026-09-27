"Нижний Новгород" уверенно обыграл ЦСКА

Дубль за нижегородцев в первом тайме оформил форвард Вячеслав Грулев. Во втором тайме голами с пенальти отличились хавбек "армейцев" Данила Козлов и нападающий "Нижнего Новгорода" Владимир Игнатенко. Итоговый счет встречи - 3:1 в пользу клуба из Первой лиги.
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Голы: Козлов, 82 (пен) - Грулёв, 19, 38, Игнатенко, 88 (пен).
Нереализованный пенальти: Лусиано, 21.
ЦСКА: Бориско (Бесаев, 62), Лукин, Матеус Рейс, Жоао Виктор (Бадмаев, 65), Филюшин, Аззи (Николаев, 11, Кармо, 37), Алвес (Пасичник, 46), Пономарчук, Олейников (Козлов, 46), Вакулич (Бондаренко, 69), Лусиано (Мусаев, 36, Тарасенко, 69).
"Нижний Новгород": Имамов, Александров, Коледин, Шильников, Тимофеев, Соколов, Ермаков, Ивлев, Калинский, Грулёв, Лапинский.
2 тайм: Имамов, Коледин, Евгеньев, Каккоев, Шильников (Эктов, 69), Ермаков (Криушичев, 80), Царукян, Ивлев, Сарвели, Игнатенко, Михайлусов.
Предупреждения: Николаев, 12, Ермаков, 24, Пасичник, 54, Эктов, 81.