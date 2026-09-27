Колосков высказался о будущем Кисляка и возможном отъезде в Европу

- Кисляк не должен слепо брать пример с Батракова и срываться в Европу только потому, что по такому пути пошёл Батраков.
Всему своё время. Будет достойное предложение - тогда и можно думать. Конечно, это талантливый игрок. Они с Батраковым - будущее сборной России, - приводит слова Колоскова "Советский спорт".
Алексей Батраков летом завершил выступления за "Локомотив" и перебрался в "Галатасарай". Кисляк пока продолжает выступать за ЦСКА. Его соглашение с армейцами рассчитано до 2029 года.
В текущем розыгрыше РПЛ 20-летний хавбек провёл девять встреч и записал на свой счёт три голевые передачи. По оценке Transfermarkt, стоимость Кисляка составляет 25 млн евро.