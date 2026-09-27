Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Уфа
0 - 0 0 0
ТорпедоЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Лига Наций УЕФА

Новости
Литва
1 - 1 1 1
АзербайджанЗавершен
Австрия
3 - 1 3 1
КосовоЗавершен
Дания
2 - 0 2 0
УэльсЗавершен
Сербия
1 - 2 1 2
НидерландыЗавершен
Гибралтар
0 - 0 0 0
АндорраЗавершен
Норвегия
1 - 2 1 2
ПортугалияЗавершен
Израиль
0 - 3 0 3
ИрландияЗавершен
Германия
0 - 1 0 1
ГрецияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Земун
4 - 1 4 1
РодинаЗавершен
Шанхай Шэньхуа
0 - 0 (П 3 - 4) 0 034
ЗенитЗавершен
ЦСКА
1 - 3 1 3
Нижний НовгородЗавершен
Партизан
2 - 3 2 3
РодинаЗавершен
Краснодар
3 - 0 3 0
ФК 10Завершен

Колосков высказался о будущем Кисляка и возможном отъезде в Европу

Вячеслав Колосков оценил перспективы полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка и отдельно высказался о возможном продолжении его карьеры за пределами России.
Фото: РПЛ
Почётный президент РФС считает, что молодому футболисту не стоит принимать решение о переходе в европейский клуб лишь вслед за Алексеем Батраковым.

- Кисляк не должен слепо брать пример с Батракова и срываться в Европу только потому, что по такому пути пошёл Батраков.

Всему своё время. Будет достойное предложение - тогда и можно думать. Конечно, это талантливый игрок. Они с Батраковым - будущее сборной России, - приводит слова Колоскова "Советский спорт".

Алексей Батраков летом завершил выступления за "Локомотив" и перебрался в "Галатасарай". Кисляк пока продолжает выступать за ЦСКА. Его соглашение с армейцами рассчитано до 2029 года.

В текущем розыгрыше РПЛ 20-летний хавбек провёл девять встреч и записал на свой счёт три голевые передачи. По оценке Transfermarkt, стоимость Кисляка составляет 25 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится