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Личка отказался возглавить московский клуб - источник

Марцел Личка не рассматривает вариант с назначением главным тренером "Родины".
Фото: ФК "Динамо"
Как сообщает "Евро-Футбол.Ру", приоритетом для 49-летнего чешского специалиста остаётся работа в клубе РПЛ, который ведёт борьбу за попадание в первую пятёрку чемпионата.

Личка ранее возглавлял "Оренбург", а с 2023 по 2025 год работал главным тренером московского "Динамо". После ухода из столичного клуба специалист пока не принял новую команду.

"Родина" недавно рассталась с испанским тренером Хуаном Диасом. Московский клуб после девяти туров Премьер-лиги набрал пять очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

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