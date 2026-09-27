Как сообщает "Евро-Футбол.Ру", приоритетом для 49-летнего чешского специалиста остаётся работа в клубе РПЛ, который ведёт борьбу за попадание в первую пятёрку чемпионата.
Личка ранее возглавлял "Оренбург", а с 2023 по 2025 год работал главным тренером московского "Динамо". После ухода из столичного клуба специалист пока не принял новую команду.
"Родина" недавно рассталась с испанским тренером Хуаном Диасом. Московский клуб после девяти туров Премьер-лиги набрал пять очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
Личка отказался возглавить московский клуб - источник
Марцел Личка не рассматривает вариант с назначением главным тренером "Родины".
Фото: ФК "Динамо"