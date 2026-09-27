Бояринцев рассказал о перспективах Даку после перехода в "Спартак"

Фото: ФК "Спартак"

Думаю, в "Спартаке" Мирлинд сможет проявить себя иначе и получать больше шансов для результативных действий, чем у него было в "Рубине", - приводит слова Бояринцева "РБ Спорт"

По мнению российского специалиста, форвард ещё не показал весь свой атакующий потенциал и способен чаще отличаться в составе московского клуба.- Даку обладает хорошими перспективами, да и возраст у него подходящий. Он умеет находить возможности для голов.Даку присоединился к красно-белым в начале августа, перейдя из "Рубина". Стороны заключили соглашение сроком на три года. В девяти матчах за московскую команду албанец отметился одним голом и двумя результативными передачами.