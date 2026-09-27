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Бояринцев рассказал о перспективах Даку после перехода в "Спартак"

Денис Бояринцев высказался о выступлении Мирлинда Даку после перехода албанского нападающего в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
По мнению российского специалиста, форвард ещё не показал весь свой атакующий потенциал и способен чаще отличаться в составе московского клуба.

- Даку обладает хорошими перспективами, да и возраст у него подходящий. Он умеет находить возможности для голов.

Думаю, в "Спартаке" Мирлинд сможет проявить себя иначе и получать больше шансов для результативных действий, чем у него было в "Рубине", - приводит слова Бояринцева "РБ Спорт".

Даку присоединился к красно-белым в начале августа, перейдя из "Рубина". Стороны заключили соглашение сроком на три года. В девяти матчах за московскую команду албанец отметился одним голом и двумя результативными передачами.

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