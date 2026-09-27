Сенников отказался сравнивать Головина и Батракова

- Что касается сравнения с Головиным, то Александр много лет стабильно выступает на высоком уровне, поэтому сравнивать их сейчас сложно.
Перспектива у Батракова похожая - закрепиться в одном из ведущих клубов Европы, продолжать доказывать свой уровень и показывать себя. Возможно, он сможет сделать ещё один шаг вперёд. Дальше "Монако" Головин не пошёл. Но Батраков, возможно, сможет пойти дальше "Галатасарая", - цитирует Сенникова "Советский спорт".
Батраков перебрался в "Галатасарай" нынешним летом за 25 млн евро. В составе турецкого клуба российский полузащитник провёл четыре матча и записал на свой счёт одну голевую передачу.