Сенников отказался сравнивать Головина и Батракова

Дмитрий Сенников считает, что Алексей Батраков способен продолжить карьеру в клубе более высокого уровня, чем "Галатасарай".

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- Что касается сравнения с Головиным, то Александр много лет стабильно выступает на высоком уровне, поэтому сравнивать их сейчас сложно.

Перспектива у Батракова похожая - закрепиться в одном из ведущих клубов Европы, продолжать доказывать свой уровень и показывать себя. Возможно, он сможет сделать ещё один шаг вперёд. Дальше "Монако" Головин не пошёл. Но Батраков, возможно, сможет пойти дальше "Галатасарая", - цитирует Сенникова



Батраков перебрался в "Галатасарай" нынешним летом за 25 млн евро. В составе турецкого клуба российский полузащитник провёл четыре матча и записал на свой счёт одну голевую передачу. Бывший игрок сборной России и " Локомотива " при этом отметил, что пока рано сравнивать 21-летнего хавбека с Александром Головиным.Перспектива у Батракова похожая - закрепиться в одном из ведущих клубов Европы, продолжать доказывать свой уровень и показывать себя. Возможно, он сможет сделать ещё один шаг вперёд. Дальше "Монако" Головин не пошёл. Но Батраков, возможно, сможет пойти дальше "Галатасарая", - цитирует Сенникова "Советский спорт" Батраков перебрался в "Галатасарай" нынешним летом за 25 млн евро. В составе турецкого клуба российский полузащитник провёл четыре матча и записал на свой счёт одну голевую передачу.