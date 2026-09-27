"Родина" одержала победу над "Партизаном" со счетом 3:2 благодаря забитым мячам форвардов Ивана Тимошенко и Кефрала Сиссоко, а также автоголу футболиста соперников.
"Партизан": Милошевич, Лекич, Трифунович, Зубаиру, Алилович, Баба, Джурджевич, Лима, Миладинович, Милованович, Митрович.
"Родина": Волков, Мачадо, Мещанинов, Бекао, Бессмертный, Фищенко, Егорычев, Рейна, Максименко, Бакаев, Тимошенко.
"Родина" победила "Партизан" в результативном матче
Московская "Родина" одержала победу над сербским "Партизаном" в товарищеской встрече.
Фото: ФК "Родина"