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ФК 102 тайм

"Родина" победила "Партизан" в результативном матче

Московская "Родина" одержала победу над сербским "Партизаном" в товарищеской встрече.
Фото: ФК "Родина"
"Родина" одержала победу над "Партизаном" со счетом 3:2 благодаря забитым мячам форвардов Ивана Тимошенко и Кефрала Сиссоко, а также автоголу футболиста соперников.

"Партизан": Милошевич, Лекич, Трифунович, Зубаиру, Алилович, Баба, Джурджевич, Лима, Миладинович, Милованович, Митрович.

"Родина": Волков, Мачадо, Мещанинов, Бекао, Бессмертный, Фищенко, Егорычев, Рейна, Максименко, Бакаев, Тимошенко.

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