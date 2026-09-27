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Шанхай Шэньхуа
0 - 0 (П 3 - 4) 0 034
ЗенитЗавершен
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"Зенит" одержал победу над "Шанхай Шэньхуа"

Петербургский "Зенит" победил китайский "Шанхай Шэньхуа" в товарищеской встрече.
Фото: ФК "Зенит"
Матч проходил в Китае на стадионе "Цзиньшань". Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. Сине-бело-голубые одержали победу по итогам серии пенальти - 4:3.

"Зенит": Москвичёв, Караваев (Обонин, 62), Нино, Волков (Шумихин, 77), Мантуан (Сергеев, 62), Барриос (Шаталов, 77), Ерохин (Владимиров, 84), Педро (Вершинин, 87), Джон Джон, Луис Энрике (Юдин, 84), Фелипе Аугусто.

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