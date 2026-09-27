Матч проходил в Китае на стадионе "Цзиньшань". Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. Сине-бело-голубые одержали победу по итогам серии пенальти - 4:3.
"Зенит": Москвичёв, Караваев (Обонин, 62), Нино, Волков (Шумихин, 77), Мантуан (Сергеев, 62), Барриос (Шаталов, 77), Ерохин (Владимиров, 84), Педро (Вершинин, 87), Джон Джон, Луис Энрике (Юдин, 84), Фелипе Аугусто.
"Зенит" одержал победу над "Шанхай Шэньхуа"
Петербургский "Зенит" победил китайский "Шанхай Шэньхуа" в товарищеской встрече.
Фото: ФК "Зенит"