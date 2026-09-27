Сборная России лишилась защитника перед матчем с Ираном

Футболист пропустит предстоящие матчи российской национальной команды.

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"Александр Сильянов тоже не сыграет за сборную России. Наш защитник пропустит предстоящие матчи с Ираном, Намибией и Нигерией из-за повреждения. Он досрочно вернулся в расположение клуба и сегодня приступил к восстановлению на базе", - написано в Telegram-канале Локомотива ".

Александр Сильянов не поможет национальной сборной в ближайших играх из-за травмы.Всего за национальную команду России Александр Сильянов провел 18 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Футболист был вызван в сборную для участия во встречах с Ираном (29 сентября), Намибией (3 октября) и Нигерией (6 октября).Ранее пресс-служба "железнодорожников" сообщила, что защитник Евгений Морозов также пропустит ближайшие международные игры по медицинским показаниям.