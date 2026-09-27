Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Уфа
0 - 0 0 0
ТорпедоЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
СКА-Хабаровск2 тайм

Лига Наций УЕФА

Новости
Литва
1 - 1 1 1
АзербайджанЗавершен
Австрия
19:00
КосовоНе начат
Дания
19:00
УэльсНе начат
Сербия
19:00
НидерландыНе начат
Гибралтар
19:00
АндорраНе начат
Норвегия
21:45
ПортугалияНе начат
Израиль
21:45
ИрландияНе начат
Германия
21:45
ГрецияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Земун
4 - 1 4 1
РодинаЗавершен
Шанхай Шэньхуа
0 - 0 (П 3 - 4) 0 034
ЗенитЗавершен
ЦСКА
1 - 3 1 3
Нижний НовгородЗавершен
Партизан
2 - 3 2 3
РодинаЗавершен
Краснодар
3 - 0 3 0
ФК 102 тайм

Сборная России лишилась защитника перед матчем с Ираном

Футболист пропустит предстоящие матчи российской национальной команды.
Фото: РФС
Александр Сильянов не поможет национальной сборной в ближайших играх из-за травмы.

"Александр Сильянов тоже не сыграет за сборную России. Наш защитник пропустит предстоящие матчи с Ираном, Намибией и Нигерией из-за повреждения. Он досрочно вернулся в расположение клуба и сегодня приступил к восстановлению на базе", - написано в Telegram-канале "Локомотива".

Всего за национальную команду России Александр Сильянов провел 18 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Футболист был вызван в сборную для участия во встречах с Ираном (29 сентября), Намибией (3 октября) и Нигерией (6 октября).

Ранее пресс-служба "железнодорожников" сообщила, что защитник Евгений Морозов также пропустит ближайшие международные игры по медицинским показаниям.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится