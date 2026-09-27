Два топ-клуба Европы заинтересованы в трансфере полузащитника "Барселоны"- источник

Полузащитник "Барселоны" Гави может задуматься о продолжении карьеры в другом клубе из-за своего нынешнего положения в каталонской команде.

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22-летний хавбек перестал регулярно выходить в стартовом составе и также не получил вызов в сборную Испании на текущий сбор. Как пишет El Nacional, интерес к испанцу сохраняют сразу два европейских клуба. Гави находится в сфере внимания "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ".



Решение об уходе из "Барселоны" пока рассматривается как один из возможных вариантов развития ситуации.



Transfermarkt оценивает рыночную стоимость испанского полузащитника в 30 млн евро.