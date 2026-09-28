"Это не будет проблемой". Головин раскрыл позицию по потенциальному переходу в "Спартак"

Если представить, что у меня вообще не будет других вариантов и будет только "Спартак", для меня это не будет проблемой", - сказал Головин.
Александр Головин - воспитанник академии московского ЦСКА. Он покинул родной клуб летом 2018 года и перешел в "Монако". Действующий трудовой договор 30-летнего полузащитника с французским клубом рассчитан до июня 2029-го.
Напомним, ранее атакующий хавбек сборной России подтвердил, что в минувшее трансферное окно у него были контакты с петербургским "Зенитом" и столичным "Спартаком".
Источник: "РБ Спорт"