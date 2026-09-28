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"Это не будет проблемой". Головин раскрыл позицию по потенциальному переходу в "Спартак"

Полузащитник "Монако" и воспитанник ЦСКА Александр Головин высказался о возможном трансфере в "Спартак".
Фото: Reuters
"Честно говоря, не знаю. На сегодня я бы, наверное, не стал на 100% исключать какой-то вариант. Я в любом случае хочу вернуться играть в Россию и жить в России. Это мой дом, рано или поздно это случится.

Если представить, что у меня вообще не будет других вариантов и будет только "Спартак", для меня это не будет проблемой", - сказал Головин.

Александр Головин - воспитанник академии московского ЦСКА. Он покинул родной клуб летом 2018 года и перешел в "Монако". Действующий трудовой договор 30-летнего полузащитника с французским клубом рассчитан до июня 2029-го.

Напомним, ранее атакующий хавбек сборной России подтвердил, что в минувшее трансферное окно у него были контакты с петербургским "Зенитом" и столичным "Спартаком".

Источник: "РБ Спорт"

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