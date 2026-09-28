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Объявлены претенденты на звание лучшего футболиста РПЛ по итогам сентября

Стали известны номинанты на звание лучшего футболиста РПЛ по итогам сентября.
Фото: РПЛ
На награду лучшему футболисту РПЛ по итогам сентября номированы:

- Амар Рахманович ("Крылья Советов"): 3 матча, 3 гола;
- Гамид Агаларов ("Динамо" Махачкала): 3 матча, 3 гола;
- Иван Обляков (ЦСКА): 3 матча, 3 гол;
- Александр Соболев ("Зенит"): 3 матча, 2 гола, 1 голевая передача;
- Луис Энрике ("Зенит"): 3 матча, 2 гола, 1 голевая передача;
- Жилсон Беншимол ("Акрон"): 3 матча, 2 гола, 1 голевая передача;
- Иван Олейников (ЦСКА): 3 матча, 2 голевые передачи;

Напомним, что лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги по итогам августа был признан Никита Кривцов, который на данный момент восстанавливается после травмы. По итогам девяти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице с 21 набранным баллом, на второй строчке располагается московское "Динамо" с 19 баллами, тройку лидеров замыкает ЦСКА с 19 очками.

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