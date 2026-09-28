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"С огромным удовольствием поиграл бы с таким футболистом". Зидан выделил игрока сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан поделился мнением об атакующем хавбеке французов.
Фото: Imago
"Я бы с огромным удовольствием поиграл с таким футболистом, как Райан Шерки, когда сам был игроком.

Он отдает невероятные передачи и даже умеет играть без мяча. Он настоящий мастер, классный игрок", - цитирует Зидана инсайдер Фабрицио Романо.

Райан Шерки, выступающий на позиции атакующего полузащитника, защищает цвета "Манчестер Сити". В текущем сезоне 23-летний француз сыграл в 8 матчах за горожан во всех турнирах, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 голевых паса.

В составе сборной Франции хавбек провел 15 встреч и отметился двумя голами и ассистом.

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