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Мостовой: если будет время, то посмотрю матчи сборной России

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info высказался о предстоящих соперниках национальной команды на осенних сборах.
Фото: РФС
- Пока не знаю, удастся ли посмотреть игры сборной России. Если будет время, то, конечно, посмотрю (смеется). Соперники интересные, но понятно, что выбирают из тех, кто готов с нами играть. Иран и Нигерия – статусные команды, главное, чтобы они выпустили основные составы. Если будет так, то можно будет тогда оценить уровень сборной России. Ребята играют там неплохие в тех сборных, – сказал Мостовой.

Первым соперником россиян станет Иран – команды встретятся 29 сентября в Казани. После этого сборная России отправится на матчи с Намибией и Нигерией: 3 октября игра состоится в Екатеринбурге, а 6-го числа – в Нижнем Новгороде.

Российская национальная команда продолжает проводить товарищеские встречи после отстранения от международных соревнований весной 2022 года.

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