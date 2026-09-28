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Оздоев - о медиафутболе: лучше пусть играют там, чем шляются по улицам

Полузащитник "Краснодара" Магомед Оздоев высказался о медиафутболе.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Оздоева, он поддерживает медиафутбол, потому что это шанс для тех, кто не смог попасть в профессиональный футбол.

- Я впервые в жизни играл против медийной команды, в целом могу сказать, что это был положительный опыт. Это было интересно! Можно только поддержать эту инициативу. Есть много ребят, кто любит футбол, кто хочет попасть, может, в профессиональный футбол. И здорово, что у них есть такая площадка, через медиафутбол иметь возможность пробиться куда-либо дальше.
Лучше пусть будет так, чем они бы шлялись непонятно где на улицах, - приводит слова Оздоева "СЭ".

Вчера, 27 сентября, "Краснодар" провел товарищеский матч с медиафутбольным клубом ФК "10", встреча завершилась победой южан со счетом 3:0. Ранее команды уже проводили товарищеские встречи. Напомним, что на данный момент "быки" возглавляют турнирную таблицу российского чемпионата с 21 набранным баллом в своем активе. По итогам прошлого сезона команда Мурада Мусаева стала серебряным призером чемпионата страны.

Отметим, что медиафутбольные клубы ежегодно выступают в Кубке России - рекордом является выход в 4-й раунд турнира.

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