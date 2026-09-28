Головин: контакты были и со "Спартаком", и с "Зенитом"

- Контакты были и со "Спартаком", и с "Зенитом", но ничего конкретного не получилось.
То, что писали, отчасти правда, но до конкретики ничего не дошло, - приводит слова Головина "РБ Спорт".
В летнее трансферное окно сообщалось, что Александр Головин интересен московскому "Спартаку" и петербургскому "Зениту". Полузащитник выступает за монегасков с лета 2018 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 273 матча и записал на свой счет 40 забитых мячей и 48 результативных передач. Соглашение полузащитника с клубом рассчитано до лета 2029 года.