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Головин: контакты были и со "Спартаком", и с "Зенитом"

Александр Головин рассказал, действительно ли он мог покинуть "Монако" этим летом.
Фото: Global Look Press
По словам Головина, контакты с "Зенитом" и "Спартаком" действительно были, но без конкретики.

- Контакты были и со "Спартаком", и с "Зенитом", но ничего конкретного не получилось.
То, что писали, отчасти правда, но до конкретики ничего не дошло, - приводит слова Головина "РБ Спорт".

В летнее трансферное окно сообщалось, что Александр Головин интересен московскому "Спартаку" и петербургскому "Зениту". Полузащитник выступает за монегасков с лета 2018 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 273 матча и записал на свой счет 40 забитых мячей и 48 результативных передач. Соглашение полузащитника с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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