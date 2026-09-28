Оздоев заявил, что "Краснодар" не зависит от Кривцова

"Я не считаю так. Команда не может зависеть от одного футболиста. Это командный вид спорта.
Но вся команда очень ждет Никиту, потому что он боевая единица для нас. Никита может делать разницу. Будет круто, когда он вернется", - сказал Оздоев.
Никита Кривцов стартовал в этом сезоне РПЛ с трех забитых голов и результативной передачей в 4 сыгранных матчах. В августе 24-летний атакующий полузащитник получил серьезную травму и, по словам главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева, уже не сможет сыграть в этом году.
Источник: "Чемпионат"