Оздоев заявил, что "Краснодар" не зависит от Кривцова

Полузащитник "Краснодара" Магомед Оздоев ответил на вопрос, зависит ли команда от хавбека Никиты Кривцова.

Фото: ФК "Краснодар"

"Я не считаю так. Команда не может зависеть от одного футболиста. Это командный вид спорта.