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"Никогда их не видел". Черчесов - о сборной Намибии

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах сборной России.
Фото: ФК "Ахмат"
"В контрольных матчах все сборные, включая нашу, проверяют что-то.

Команды Ирана и Нигерии хорошего уровня и с большим опытом, хоть и не знаю, в каком составе они будут играть, и поэтому с ними для сборной России будет хороший тест. Никогда не видел команду Намибии и не могу о ней ничего сказать", - цитирует Черчесова пресс-служба "Ахмата".

В рамках текущего учебно-тренировочного сбора национальная команда России сыграет 29 сентября со сборной Ирана, 3 октября против Намибии, а 6 октября встретится с Нигерией. Товарищеские матчи пройдут в трех городах: Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде соответственно. Все игры будут показаны в прямом эфире на федеральном телеканале "Первый канал".

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