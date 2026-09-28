"Никогда их не видел". Черчесов - о сборной Намибии

Фото: ФК "Ахмат"

Команды Ирана и Нигерии хорошего уровня и с большим опытом, хоть и не знаю, в каком составе они будут играть, и поэтому с ними для сборной России будет хороший тест. Никогда не видел команду Намибии и не могу о ней ничего сказать", - цитирует Черчесова пресс-служба "Ахмата".

"В контрольных матчах все сборные, включая нашу, проверяют что-то.В рамках текущего учебно-тренировочного сбора национальная команда России сыграет 29 сентября со сборной Ирана, 3 октября против Намибии, а 6 октября встретится с Нигерией. Товарищеские матчи пройдут в трех городах: Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде соответственно. Все игры будут показаны в прямом эфире на федеральном телеканале "Первый канал".