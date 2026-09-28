Корнеев ответил, мог ли Вагнер Лав пригодиться нынешнему ЦСКА

- Давайте серьезно. Не знаю, насколько он готов, не готов, но в каждом его движении, моменте чувствуется его мастерство.
Он бы никому не помешал бы, - приводит слова Корнеева "Матч ТВ".
Напомним, что в субботу, 26 сентября, состоялся прощальный матч Вагнера Лава - на "ВЭБ Арене" сыграли команды "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава", встреча завершилась со счетом 3:3. Вагнер Лав сыграл по тайму за каждую из команд и отличился двумя забитыми мячами. Бразильский форвард выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год - он является лучшим легионером-бомбардиром в истории чемпионата России.