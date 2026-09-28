"Ростов" объявил о проведении товарищеского матча в октябре. Соперником станет команда из РПЛ

- "Ростов" проведет контрольный матч против "Краснодара". Игра состоится 3 октября на домашней арене, начало в 17:00. Матч пройдет без зрителей, - сообщает пресс-служба ростовчан.
Напомним, что ранее "Ростов" объявил о назначении Дмитрия Кириченко на пост главного тренера, на прошлой неделе руководство отправило Джонатана Альбу в отставку. По итогам девяти сыгранных туров желто-синие занимают 12 место в турнирной таблице чемпионата России с 8 набранными очками, "Краснодар" возглавляет таблицу с 21 баллом в своем активе.