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"Ростов" объявил о проведении товарищеского матча в октябре. Соперником станет команда из РПЛ

"Ростов" в октябре проведет товарищескую встречу.
Фото: ФК "Краснодар"
- "Ростов" проведет контрольный матч против "Краснодара". Игра состоится 3 октября на домашней арене, начало в 17:00. Матч пройдет без зрителей, - сообщает пресс-служба ростовчан.

Напомним, что ранее "Ростов" объявил о назначении Дмитрия Кириченко на пост главного тренера, на прошлой неделе руководство отправило Джонатана Альбу в отставку. По итогам девяти сыгранных туров желто-синие занимают 12 место в турнирной таблице чемпионата России с 8 набранными очками, "Краснодар" возглавляет таблицу с 21 баллом в своем активе.

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