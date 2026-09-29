Защитник "Нижнего Новгорода" Карич: между Первой Лигой и Премьер-Лигой огромная разница

- Между Первой лигой и Премьер-Лигой огромная разница. Качество футболистов в РПЛ намного выше.
В Премьер-Лиге все происходит намного быстрее, там больше команд пытаются играть в футбол, когда в Первой лиге далеко не все пытаются строить игру, - приводит слова Карича "РБ Спорт".
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Нижний Новгород" вылетел из Российской Премьер-Лиги в Первую Лигу. После 12 сыгранных туров нижегородцы лидируют в турнирной таблице Первой Лиги с 31 набранным баллом в своем активе, на второй строчке располагается екатеринбургский "Урал" с 25 набранными очками.